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Землетрясение на Ближнем Востоке: число погибших превысило 300 человек

Понедельник, 13 ноября 2017, 09:15

По официальным данным, в результате мощного землетрясения на границе Ирана и Ирака погибли 328 человек.

Об этом сообщает в Twitter информагентство AFP.

По его данным, ранения в результате стихийного бедствия получили 2500 человек.

 
 
 
 

Как известно, на границе между Ираном и Ираком произошло землетрясение магнитудой 7,3 баллов по шкале Рихтера. Ранее сообщалось о 145 погибших.

Землетрясение ощущалось в нескольких провинциях Ирана, но наиболее пострадала провинция Керманшах, в которой объявлен трехдневный траур.

В нескольких иранских и иракских городах отрезано электричество, а опасения новых толчков заставили тысячи людей в обеих странах выйти на улицы и парки в холодную погоду.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: стихийное бедствиеБлижний Востокчрезвычайное происшествиежертвы
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