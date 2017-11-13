Бойовики обстріляли з мінометів мешканців селища на Луганщині
Терористи ОРЛО здійснили обстріли з мінометів житлового сектору смт Трьохізбенка в Луганській області.
Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.
За його даними, вогневу атаку зафіксували офіцери-спостерігачі спостережної групи "Новоайдар" української сторони СЦКК. Це сталося 9 листопада.
"9 листопада поточного року три міни калібру 120 та 82 мм влучили в житловий сектор в районі провулку Донецький та вулиці Вакулюка населеного пункту Трьохізбенка", - йдеться в повідомленні.
В штабі розповіли, що внаслідок розривів в житлових будинках осколками посічено стіни, пошкоджено фундамент і дахи, вибиті шибки. На території земельних ділянок з нежитловими будинками зафіксовано воронки від розривів мін.
Зазначається, що серед мешканців постраждалих немає.
Українська правда