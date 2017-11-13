Боевики обстреляли из минометов жителей поселка на Луганщине

Террористы ОРЛО осуществили обстрелы из минометов жилого сектора ггт Трёхизбенка в Луганской области.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

По его данным, огневую атаку зафиксировали офицеры наблюдательной группы "Новоайдар" украинской стороны СЦКК. Это произошло 9 ноября.

"9 ноября текущего года три мины калибра 120 и 82 мм попали в жилой сектор в районе переулка Донецкий и улицы Вакулюка населенного пункта Трёхизбенка", - говорится в сообщении.

В штабе рассказали, что в результате разрывов в жилых домах осколками испещрены стены, повреждены фундамент и крыши, выбиты стекла. На земельных участков нежилых домов зафиксированы воронки от разрывов мин.

Отмечается, что среди жителей пострадавших нет.

Украинская правда