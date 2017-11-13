"New York Times" назвала Крым спорной территорией

Американское издание "The New York Times" опубликовало карту, на которой Крым изображен как спорная территория.



На это обратил внимание известный шахматист Гарри Каспаров, который несколько лет назад уехал из России и объявил борьбу с режимом Владимира Путина.



Статья под заголовком "Путинский мост в Крым может нести больше символизма, чем движения" за 11 ноября касается строительства так называемого "керченского моста" к аннексированному Крыму с территории Российской Федерации.

Каспаров отметил в Twitter: "Эта карта в NYTimes показывает Крым в том же цвете, что и Россию, как "спорный". Да, спорный из-за Путина, его захватчика! Патетично и ошибочно. Крым – это Украина. Исправьте".

Как известно, Россия в начале 2014 года аннексировала Крым, который имел автономию в пределах Украины. РФ воспользовалась революцией и сменой власти в Украине – и с помощью пропаганды и вооруженных формирований захватила полуостров, "присоединив" его к РФ на основании незаконного "референдума".

Украина и западные страны не признают Крым российским, на РФ наложены санкции в связи с оккупацией полуострова и агрессией на востоке Украины.