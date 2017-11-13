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"New York Times" назвала Крым спорной территорией

Понедельник, 13 ноября 2017, 10:11

Американское издание "The New York Times" опубликовало карту, на которой Крым изображен как спорная территория.

На это обратил внимание известный шахматист Гарри Каспаров, который несколько лет назад уехал из России и объявил борьбу с режимом Владимира Путина.

Статья под заголовком "Путинский мост в Крым может нести больше символизма, чем движения" за 11 ноября касается строительства так называемого "керченского моста" к аннексированному Крыму с территории Российской Федерации.

 

Каспаров отметил в Twitter: "Эта карта в NYTimes показывает Крым в том же цвете, что и Россию, как "спорный". Да, спорный из-за Путина, его захватчика! Патетично и ошибочно. Крым – это Украина. Исправьте".

Как известно, Россия в начале 2014 года аннексировала Крым, который имел автономию в пределах Украины. РФ воспользовалась революцией и сменой власти в Украине – и с помощью пропаганды и вооруженных формирований захватила полуостров, "присоединив" его к РФ на основании незаконного "референдума".

Украина и западные страны не признают Крым российским, на РФ наложены санкции в связи с оккупацией полуострова и агрессией на востоке Украины.

Алена Рощенко, УП
Темы: КрыманнексияРосcияСМИ
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