У Попасній затримали 2 воїнів ЗСУ, які побили цивільного – штаб АТО
Понеділок, 13 листопада 2017, 10:51
У місті Попасна Луганської області було затримано військовослужбовців Збройних Сил України, які завдали тілесних ушкоджень цивільній особі.
Про це інформує у понеділок прес-центр штабу АТО.
Військова служба правопорядку проводить перевірку за цим фактом та у взаємодії з співробітниками Національної поліції з’ясовує обставини та причини події.
"Командування категорично засуджує негідну поведінку. Такий вчинок руйнує довіру до військовослужбовців та паплюжить звитягу й мужність усіх воїнів, які захищають мир та єдність нашої країни від російсько-окупаційних загарбників", – йдеться в повідомленні.
У штабі зазначають, що затримані мають відповісти за законом.
Українська правда