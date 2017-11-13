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У Попасній затримали 2 воїнів ЗСУ, які побили цивільного – штаб АТО

Понеділок, 13 листопада 2017, 10:51

У місті Попасна Луганської області було затримано військовослужбовців Збройних Сил України, які завдали тілесних ушкоджень цивільній особі.

Про це інформує у понеділок прес-центр штабу АТО.

Військова служба правопорядку проводить перевірку за цим фактом та у взаємодії з співробітниками Національної поліції з’ясовує обставини та причини події.

"Командування категорично засуджує негідну поведінку. Такий вчинок руйнує довіру до військовослужбовців та паплюжить звитягу й мужність усіх воїнів, які захищають мир та єдність нашої країни від російсько-окупаційних загарбників", – йдеться в повідомленні.

У штабі зазначають, що затримані мають відповісти за законом.

Українська правда
Теми: арміяпрокуратураЛуганська область
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