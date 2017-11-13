Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Попасной задержаны 2 воина ВСУ, избившие гражданского – штаб АТО

Понедельник, 13 ноября 2017, 10:51

В городе Попасная Луганской области задержали военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые нанесли телесные повреждения гражданскому лицу.

Об этом сообщает в понедельник пресс-центр штаба АТО.

Военная служба правопорядка проводит проверку по данному факту и во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции выясняет обстоятельства и причины происшествия.

"Командование категорически осуждает недостойное поведение. Такой поступок разрушает доверие к военнослужащим и бросает тень на мужество всех воинов, которые защищают мир и единство нашей страны от российско-оккупационных захватчиков", – говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что задержанные должны ответить согласно закону.

Украинская правда
Темы: армияпрокуратураЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
армия
Командование РФ растеряно после мятежа Пригожина - генерал Милли
Российский генерал-майор заявил, что его уволили после доклада о проблемах армии
Зеленский говорит, что украинские войска могут защищать государства НАТО, но при одном условии
Последние новости
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:16
Украина нуждается в большей поддержке Запада, чтобы не включать "печатный станок" – ЕБРР
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
Все новости...
Реклама: