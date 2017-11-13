В Попасной задержаны 2 воина ВСУ, избившие гражданского – штаб АТО

В городе Попасная Луганской области задержали военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые нанесли телесные повреждения гражданскому лицу.



Об этом сообщает в понедельник пресс-центр штаба АТО.



Военная служба правопорядка проводит проверку по данному факту и во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции выясняет обстоятельства и причины происшествия.



"Командование категорически осуждает недостойное поведение. Такой поступок разрушает доверие к военнослужащим и бросает тень на мужество всех воинов, которые защищают мир и единство нашей страны от российско-оккупационных захватчиков", – говорится в сообщении.



В штабе отмечают, что задержанные должны ответить согласно закону.