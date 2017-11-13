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Парубій: Нардепи відкличуть власний проект про антикорупційний суд

Понеділок, 13 листопада 2017, 12:39

Верховна Рада може цього тижня проголосувати за відкликання депутатського законопроекту про антикорупційний суд, щоб президент Петро Порошенко міг подати  на розгляд парламенту  власний варіант документу.

Про це на брифінгу у понеділок повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, відповідаючи на запитання журналістів.

"Раніше профільний комітет звернувся з проханням відкликати депутатський законопроект і я поставив його на голосування, однак депутати не зорієнтувались і дане питання не набрало достатньо голосів", - сказав Парубій.

Він зазначив, що у вівторок знову внесе це питання у порядок денний і, на його думку, воно буде проголосоване нардепами.

Також Парубій додав, що переглянув лист президента про створення робочої групи для внесення пропозицій щодо створення антикорупційного суду. За його словами, це питання розгляне спочатку відповідний комітет і потім буде прийнято рішення.

Раніше представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що Порошенко запропонував створити робочу групу по створенню антикорупційного суду і може подати власний проект закону до Верховної ради за два тижні.

Як повідомлялося, 17 жовтня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Венеційська комісія закликає українських депутатів відкликати їхні законопроекти щодо створення антикорупційного суду, щоб аналогічний документ зміг подати до Верховної Ради президент Петро Порошенко.

За його словами, коли відповідний президентський документ буде зареєстровано, Верховна Рада розгляне його.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаПарубійАнтикорупційний судПорошенко
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