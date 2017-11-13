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Синоптик зробила "теплий прогноз" на вівторок

Понеділок, 13 листопада 2017, 15:34

У вівторок на більшість регіонів України чекає тепла погода.

Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її даними, 14 листопада в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Криму температура повітря може досягати 18 градусів вище нуля. У середньому тут +12 +18 градусів.

Також, пише вона, тепло буде на Черкащині, Полтавщині, у Дніпрі, Кропивницькому, Харкові, Луганську та Донецьку – +10 +15 градусів.

А от на заході та півночі України буде холодно - максимально +2 +7 градусів.

"Дощі йтимуть по заходу, півночі, сходу. При наближенні температури повітря до нуля - можливо, мокрий сніг", - повідомляє синоптик.

У Києві, за її словами, 14 листопада буде вогко, з невеликим дощем, ймовірно, надвечір з мокрим снігом. Температура повітря вночі буде вищою за денну.

"Передбачається аномальний хід температури повітря: вночі у столиці до +8 +9 градусів. А вдень похолодає до +4 +5 градусів", - пише Діденко.

Вона додала, що з середи похолодання в Україні посилиться - будуть невеликі морози вночі та невеликі "плюси" у денні години.

 
Скрін-шот з сайту Укргідрометцентру

Українська правда

Теми: погода
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