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Синоптик сделала "теплый прогноз" на вторник

Понедельник, 13 ноября 2017, 15:34

Во вторник в большинстве регионов Украины ожидает теплая погода.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 14 ноября в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье и Крыму температура воздуха может достигать 18 градусов выше нуля. В среднем здесь +12 +18 градусов.

Также, пишет она, тепло будет на Черкасщине, Полтавщине, в Днепре, Кропивницком, Харькове, Луганске и Донецке - +10 +15 градусов.

А вот на западе и севере Украины будет холодно - максимально +2 +7 градусов.

"Дожди будут идти по западу, северу, востоку. При приближении температуры воздуха до нуля – возможен мокрый снег", - сообщает синоптик.

В Киеве, по ее словам, 14 ноября будет сыро, с небольшим дождем, вероятно, под вечер с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет неожиданно выше дневной.

"Предполагается аномальный ход температуры воздуха: ночью в столице до +8 +9 градусов. А днем похолодает до +4 +5 градусов", - пишет Диденко.

Она добавила, что со среды похолодание в Украине усилится - будут небольшие морозы ночью и небольшие "плюсы" в дневные часы.

 
скрин-шот с сайта укргидрометцентра

Украинская правда

Темы: погода
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