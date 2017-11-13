На Донбасі жінка підірвалася на розтяжці

У Бахмутському районі на Донеччині на розтяжці підірвалася жінка.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба місцевої поліції.

"Встановлено, що мешканка с. Кодемо пасла корів в полі біля селища та натрапила на вибуховий пристрій. В результаті вибуху жінка отримала травму ноги. Постраждала доставлена у лікарню м. Бахмут", - йдеться в повідомленні.

В поліції повідомили, що наразі вирішується питання про внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією "терористичний акт".

Українська правда