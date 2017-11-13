На Донбассе женщина подорвалась на растяжке
Понедельник, 13 ноября 2017, 16:32
В Бахмутском районе Донецкой области на растяжке подорвалась женщина.
Об этом в понедельник сообщает пресс-служба местной полиции.
"Установлено, что жительница с. Коде пасла коров в поле возле поселка и наткнулась на взрывное устройство. В результате взрыва женщина получила травму ноги. Пострадавшая доставлена в больницу г. Бахмут", - говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией "террористический акт".
Украинская правда