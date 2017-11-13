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На Донбассе женщина подорвалась на растяжке

Понедельник, 13 ноября 2017, 16:32

В Бахмутском районе Донецкой области на растяжке подорвалась женщина.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба местной полиции.

"Установлено, что жительница с. Коде пасла коров в поле возле поселка и наткнулась на взрывное устройство. В результате взрыва женщина получила травму ноги. Пострадавшая доставлена в больницу г. Бахмут", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией "террористический акт".

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОтеракт
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