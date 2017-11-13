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Сенцов був у штрафному ізоляторі 2 тижні, його вже перевели

Понеділок, 13 листопада 2017, 20:18
Сенцов був у штрафному ізоляторі 2 тижні, його вже перевели
Радіо Свобода

Українського режисера, кримчанина Олега Сенцова помістили в штрафний ізолятор у виправній колонії №8 у місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії на два тижні, але наразі вже перевели звідти.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе, передає "Крим.Реалії".

За його словами, переведення Сенцова з Якутська пов'язанн з "громадською активністю і його підтримкою" в Якутії.

"Перевели, бо вважали, що йде громадська активність в Якутії, пов'язана з його підтримкою. І керівництво ФСВП 21 липня прийняло рішення про переведення його в Салехард, в виправну колонію №8, "Білий ведмідь". Наказ був відданий 21 липня, і тільки через півтора місяця вирішили перевести саме в зв'язку з активною підтримкою по всіх фронтах, і з активними діями на підтримку. За все, що відбувалося в Якутії, пов'язане з ним, його за це карали. Садили кілька разів в ШІЗО (штрафний ізолятор – ред.)", - розповів Дінзе.

За його словами, Сенцов перебуває в бараку, в якому 60 осіб. Основне виробництво в колонії – обробка каменю та виготовлення кам’яних виробів, є також роботи в бібліотеці.

Дінзе розповів, що керівництво колонії запропонувало Сенцову роботу, пов’язану з театром та на місцевій кіностудії, але він відмовився.

"Олег.. дуже сильно схуд. В Якутії і зараз – це дві різні людини. Дуже втомився від етапу, і у нього немає запасів продуктів. Хоча харчування в колонії нормальне, на відміну від 15 інших північних колоній, забезпечення добре", – зазначив адвокат.

Раніше повідомлялось, що Олега Сенцова, якого незаконно засудили і утримують у Росії, помістили у штрафний ізолятор колонії на Ямалі.

Як стало відомо 13 жовтня, Олега Сенцова доправили до російського міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.

Теми: СенцовРосія
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