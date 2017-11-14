Німеччина виділяє 1,5 млн євро для Червоного Хреста в Україні

Федеральний уряд Німеччини додатково виділить Міжнародному комітету Червоного Хреста в Україні 1,5 млн євро.

Про це повідомляє DW з посиланням на посольство Німеччини в Україні.

За інформацією DW, фінансування піде на лікування травм, медичну допомогу, підтримку медичних закладів та профілактичні заходи на Донбасі.

Повідомляється, що загальний внесок ФРН у діяльність Червоного Хреста в Україні за 2016-2018 роки зросте до 16 мільйонів євро.

Як відомо, раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста передав Україні вакцини проти правця й ботулізму.