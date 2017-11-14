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Доба в АТО: 33 обстріли, 2 поранених

Вівторок, 14 листопада 2017, 05:22
Доба в АТО: 33 обстріли, 2 поранених

За минулу добу, 13 листопада, бойовики 33 рази порушили перемир'я - два українські військовослужбовці зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною. Підконтрольні Росії озброєні бойовики продовжують застосовувати зброю проти українських захисників. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню ввечері та вночі", - йдеться у заяві.

За темної пори доби на Луганському напрямку ворог різко збільшив кількість обстрілів. Застосовуючи міномети калібру 120-мм, гранатомети та стрілецьку зброю, окупанти 4 рази обстріляли захисників Новотошківського.

З такого ж озброєння російські найманці відкривали вогонь по наших укріпленнях в районі Травневого.

Застосовуючи піхотне озброєння, бойовики також порушували перемир’я неподалік Троїцького, Кримського, Зайцевого і Луганського.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї декілька разів були обстріляні наші позиції у передмісті Авдіївки.

Під вогонь противника з 82-мм міномету і стрілецької зброї потрапили оборонці Мар’їнки, поблизу Маріуполя російсько-терористичні війська випустили 5 мін калібру 120-мм по захисникам Павлополя. У цьому ж районі під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти неподалік Широкіного.

Військовослужбовці Збройних Сил України 23 рази відкривали вогонь у відповідь. 

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонецьк
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