Сутки в АТО: 33 обстрела, 2 раненых

За прошедшие сутки, 13 ноября, боевики 33 раза нарушили перемирие - двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Подконтрольные России вооруженные боевики продолжают применять оружие против украинских защитников. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня вечером и ночью", - говорится в заявлении.

В темное время суток на Луганском направлении враг резко увеличил количество обстрелов. Применяя минометы калибра 120-мм, гранатометы и стрелковое оружие, оккупанты 4 раза обстреляли защитников Новотошковского.

Из такого же вооружения российские наемники открывали огонь по нашим укреплениям в районе Майского.

Применяя пехотное вооружение, боевики также нарушали перемирие неподалеку Троицкого, Крымского, Зайцевого и Луганского.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия несколько раз были обстреляны наши позиции в пригороде Авдеевки.

Под огонь противника из 82-мм миномета и стрелкового оружия попали защитники Марьинки, вблизи Мариуполя российско-террористические войска выпустили 5 мин калибра 120-мм по защитникам Павлополя. В этом же районе под гранатометный огонь попали опорные пункты неподалеку Широкиного.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 23 раза открывали огонь в ответ.