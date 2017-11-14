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Україна прагне рівноправного партнерства з Польщею – Дещиця

Вівторок, 14 листопада 2017, 07:28
Україна прагне рівноправного партнерства з Польщею – Дещиця

Україна виступає за діалог з Польщею, адже прагне стратегічного рівноправного партнерства зі своїм західним сусідом.

Про це посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив в інтерв’ю TVN24, повідомляє "Європейська правда".

"Ми хочемо бути рівноправними партнерами, і якщо є спірні питання, то ми можемо і повинні вирішувати їх під час розмов, переговорів та зустрічей", – сказав дипломат.

Посол визнав, що іноді він не був задоволений атмосферою цих розмов.

"Але дипломатія служить не тільки для спільних походів на прийоми, а для того, щоб сісти за стіл та розмовляти… Ми хочемо, щоб ці переговори тривали, тому що прагнемо миру і співпраці з Польщею", – сказав Дещиця.

Він наголосив, що Україна виступає за кращі відносини з Польщею та зняття напруги у них.

"Якщо є якась напруга, то просто потрібно цю напругу зняти, можливо, зробити крок назад і зрозуміти один одного", – сказав дипломат.

"Я б хотів, щоб Україна і Польща менше часу витрачали для пояснення наших позицій, а більше – для розвитку нашого партнерства та реалізації проектів, які принесуть користь українцям і полякам", – додав Дещиця. 

Як відомо, відносини між Польщею та Україною в останні тижні загострилися, обопільні претензії стосуються питань історичної пам'яті, в Польщі також вважають, що Київ використовує Варшаву, зловживаючи її підтримкою.

Теми: Польщаміжнародні відносини
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