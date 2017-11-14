Трамп-молодший контактував із Wikileaks перед виборами

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший під час виборчої кампанії свого батька підтримував контакти з Wikileaks.



Він сам опублікував свою переписку з цим викривальним порталом у Twitter 13 листопада.



"Ось цілий ланцюжок повідомлень Wikileaks (із моїми величезними 3 відповідями), який один із комітетів Конгресу обрав для вибіркової витоку. Яка іронія!", – написав Дональд Трамп-молодший.

Раніше про таку переписку повідомив журнал The Atlantic, зазначає DW.



Судячи з переписки, в одному з повідомлень Wikileaks просив Трампа-молодшого прокоментувати запуск однією громадською організацією сайту putintrump.org, на що він відповів, що нічого про це не знає, але пообіцяв навести довідки.



Іншим разом співробітники Wikileaks хотіли отримати коментар із приводу одного повідомлення про Клінтон, на що політик відповів, що вже дав його.



Третій контакт полягав у тому, що Трамп запитав, що стоїть за одним викриттям, про яке він нещодавно прочитав. На це портал попросив Трампа-старшого поділитися одним посиланням.



Як відомо, під час президентської гонки 2016 року сайт Wikileaks оприлюднив електронні листи кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон, отримані в результаті хакерських атак. Ця публікація похитнули позиції Клінтон.



Американські спецслужби вважають, що за зламом її пошти стоїть російська влада.



Нещодавно стало відомо, що член передвиборчої кампанії Трампа-старшого Олександр Нікс пропонував головному редактору Wikileaks Джуліану Ассанжу допомогти з публікацією 33 тисячі зниклих мейлів суперниці Трампа на виборах Хілларі Клінтон.