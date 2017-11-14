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Трамп-младший контактировал с Wikileaks перед выборами

Вторник, 14 ноября 2017, 08:09

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший во время избирательной кампании своего отца поддерживал контакты с Wikileaks.

Он сам опубликовал свою переписку с этим разоблачительным порталом в Twitter 13 ноября.

"Вот целая цепочка сообщений с Wikileaks (с моими огромными 3 ответами), которую один из комитетов Конгресса выбрал для выборочной утечки. Какая ирония!", – написал Дональд Трамп-младший.

Ранее о такой переписке сообщил журнал The Atlantic, отмечает DW.

Судя по переписке, в одном из сообщений Wikileaks просил Трампа-младшего прокомментировать запуск одной общественной организацией сайта putintrump.org, на что он ответил, что ничего об этом не знает, но пообещал навести справки.

В другой раз сотрудники Wikileaks хотели получить комментарий по поводу одного сообщения о Клинтон, на что политик ответил, что уже дал его.

Третий контакт заключался в том, что Трамп спросил, что стоит за одним разоблачением, о котором он недавно прочел. На это портал попросил Трампа-старшего поделиться одной ссылкой.

Как известно, в ходе президентской гонки 2016 года сайт Wikileaks обнародовал электронные письма кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, полученные в результате хакерских атак. Эта публикация пошатнули позиции Клинтон.

Американские спецслужбы считают, что за взломом ее почты стоят российские власти.

Недавно стало известно, что член предвыборной кампании Трампа-старшего Александр Никс предлагал главреду WikiLeaks Джулиану Ассанжу помочь с публикацией 33 тысячи пропавших мейлов соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Темы: ТрампСША
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