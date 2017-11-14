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Кризу між Україною та Польщею обговорять у п’ятницю

Вівторок, 14 листопада 2017, 08:55

Надзвичайне засідання Консультаційного комітету президентів України і Польщі відбудеться 17 листопада в Кракові.

Про це заявив співголова комітету з польської сторони Кшиштоф Щерський, повідомляє Dzieje.pl, передає УНІАН.

"У п'ятницю в Кракові відбудеться зустріч консультаційного комітету президентів Польщі і України... Темою зустрічі будуть двосторонні питання, а також підготовка до саміту "Східного партнерства", – заявив Щерський.

На чолі української делегації виступить заступник керівника Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв.

У зустрічі також візьмуть участь представники міністерств закордонних справ обох країн і радники президентів України та Польщі.

Як відомо, 10 листопада у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що заборона українських посадових осіб на здійснення пошукових робіт та ексгумацій останків польських жертв воєнних конфліктів на території України суперечить стратегічному партнерству.

Раніше Інститут національної пам’яті ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у відповідь на вандалізм щодо української пам’ятника на кладовищі в с. Грушовичі під Перемишлем (Польща).

Своєю чергою, посол України у Польщі Андрій Дещиця заявляє, що Київ і Варшава мають спочатку знайти спільні підходи щодо місць поховань українців і поляків, а потім вирішувати складніші питання.

Директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович заявив, що Україна зможе дозволити ексгумацію останків польських жертв тоді, коли польська сторона оголосить її бачення того, як будуть легалізовані українські пам'ятники на польській території і як польська держава буде відновлювати знищені пам'ятники.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польща
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