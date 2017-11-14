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Кризис между Украиной и Польшей обсудят в пятницу

Вторник, 14 ноября 2017, 08:55

Чрезвычайное заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши состоится 17 ноября в Кракове.

Об этом заявил сопредседатель комитета с польской стороны Кшиштоф Щерський, сообщает Dzieje.pl, передает УНИАН.

"В пятницу в Кракове состоится встреча консультационного комитета президентов Польши и Украины... Темой встречи будут двусторонние вопросы, а также подготовка к саммиту "Восточного партнерства", – заявил Щерський.

Во главе украинской делегации выступит заместитель руководителя Администрации Президента Константин Елисеев.

Во встрече также примут участие представители министерств иностранных дел обеих стран и советники президентов Украины и Польши.

Как известно, 10 ноября в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что запрет украинских должностных лиц на проведение поисковых работ и эксгумаций останков польских жертв военных конфликтов на территории Украины противоречит стратегическому партнерству.

Ранее Институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинского памятника на кладбище в с. Грушовичи под Перемышлем (Польша).

В свою очередь, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявляет, что Киев и Варшава должны сначала найти общие подходы относительно мест захоронений украинцев и поляков, а потом решать сложные вопросы.

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович заявил, что Украина сможет разрешить эксгумацию останков польских жертв тогда, когда польская сторона объявит ее видение того, как будут легализованы украинские памятники на польской территории и как польское государство будет восстанавливать уничтоженные памятники.

Темы: Польша
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