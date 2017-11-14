Матіос: Якщо мене оберуть, ДБР запустимо за 3 місяці

Кандидат в директори Державного бюро розслідувань, головний військовий прокурор Анатолій Матіос обіцяє в разі його обрання запустити роботу бюро протягом 3 місяців.

Про це він повідомив під час повторного співбесіди на посаду в ДБР, передають Українські Новини.

"Реально запустити ДБР... можливо через 3 місяці. Я це точно знаю і гарантую, бо я знаю, що потрібно робити. Я це пройшов, створюючи військову прокуратуру", - заявив Матіос.

Він виступив проти надання Генпрокуратурі права розслідувати підслідні ДБР кримінальні виробництва до 2019 року.

На його думку, відстрочка можлива до 2018 року.

Як відомо, 13 листопада Конкурсна комісія почала проводити повторні співбесіди з кандидатами на зайняття посад директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника директора ДБР.

Як повідомлялось, під час засідання комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради 8 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко поскаржився на колапс у правоохоронній системі.

Він нарікав, що ДБР було створене ще 2 роки тому, але за цей час спеціальна комісія так і не змогла призначити керівника та набрати відповідний штат, тож ситуація зайшла в глухий кут.