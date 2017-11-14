Матиос: Если меня изберут, ГБР запустим за 3 месяца

Кандидат в директора Государственного бюро расследований, главный военный прокурор Анатолий Матиос обещает в случае его избрания запустить работу бюро в течение 3 месяцев.



Об этом он сообщил во время повторного собеседования на должность в ГБР, передают Украинские Новости.



"Реально запустить ГБР ... возможно через 3 месяца. Я это точно знаю и гарантирую, я знаю, что нужно делать. Я это прошел, создавая военную прокуратуру", - заявил Матиос.



Он выступил против предоставления Генпрокуратуре права расследовать подследственные ГБР уголовные производства до 2019 года.



По его мнению, отсрочка возможна до 2018 года.



Как известно, 13 ноября Конкурсная комиссия начала проводить повторные собеседования с кандидатами на занятие должностей директора Государственного бюро расследований, первого заместителя и заместителя директора ГБР.



Как сообщалось, во время заседания комитета законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады 8 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко пожаловался на коллапс в правоохранительной системе.

Он сетовал, что ГБР было создано еще 2 года назад, но за это время специальная комиссия так и не смогла назначить руководителя и набрать соответствующий штат, поэтому ситуация зашла в тупик.

