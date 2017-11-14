У штабі АТО уточнили, де отримали поранення двоє бійців

За добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє військових зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу 14 листопада розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За добу, що минула, загиблих в лавах українських військ немає. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військових отримали поранення поблизу Мар'їнки та Новотроїцького. Поранених евакуювали до лікувальних закладів, де їм надається вся необхідна медична допомога", – запевнив речник АТО.

За його словами, минулої доби обстановка в районі проведення АТО залишалася складною. Противник провів дванадцять мінометних обстрілів позицій Збройних Сил України, загалом випустивши по наших захисниках близько 60 снарядів.

Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення російсько-окупаційні війська здійснили 33 обстріли наших позицій. З метою знищення живої сили і активних вогневих засобів бойовиків військовослужбовці Збройних Сил України 23 рази відкривали вогонь у відповідь.

На луганському напрямку зранку ворог обстріляв із 82-мм мінометів та станкових гранатометів наші підрозділи в районі Лопаскіного.

Увечері російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь із 120-мм мінометів по наших опорних пунктах в районі Новотошківського. Крім того, противник обстрілював із мінометів різних калібрів позиції українських захисників неподалік н.п. Луганське та Травневе. Обстрілу із 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї піддалися позиції сил АТО поблизу Троїцького.

Крім того, протягом доби ворог чотири рази відкривав вогонь із стрілецької зброї та випустив одну 82-мм міну по українських захисниках поблизу Кримського.

Двічі противник обстріляв наші позиції у районі Зайцевого з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

На донецькому напрямку зранку російсько-окупаційні війська застосували по позиціях сил АТО в районі н.п. Водяне міномети калібрів 120 та 82 мм, загалом випустивши 17 мін. Також ворог застосовував 120-мм в районі Павлополя.

Із гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні українські позиції поблизу Павлополя, Широкиного, Авдіївки, Новотроїцького та Водяного. Вдень поблизу Новотроїцького вів вогонь ворожий снайпер.

У районі Мар’їнки ворог випустив шість 82-мм мін. Крім того, поблизу Мар’їнки противник тричі відкривав по наших підрозділах вогонь зі стрілецької зброї.

З 19:30 до 21:00 ворог провів мінометний обстріл мирних кварталів н.п. Мар’їнка.

"На цей час у місті працює оглядова група, яка описує наслідки обстрілу. Зафіксовані пошкодження приватних будинків", – наголосив Лисенко.

На місці працюють бригади саперів, від яких надходить інформація про міни, що не розірвалися. Уточнені дані щодо пошкоджень приватного житла та інших наслідків обстрілу будуть відомі після завершення роботи оглядової групи, зазначили в штабі.