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З українського літака вилучать російські деталі

Вівторок, 14 листопада 2017, 12:04
З українського літака вилучать російські деталі

Українській військовий літак "Ан-70" отримає нову авіоніку без російських комплектуючих.

Про це повідомляє державний концерн "Укроборонпром".

"Військово-транспортний літак Ан-70 виробництва ДП "Антонов", що входить до складу ДК "Укроборонпром", буде модернізований, отримає нову авіоніку та позбавиться російських деталей", - кажуть на підприємстві.

Зазначається, що на міжнародній виставці Dubai Airshow 2017 компанії з Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини висловили готовність взяти участь у модернізації літака.

За словами гендиректора "Укроборонпрому" Романа Романова, за результатами цих переговорів вже готуються відповідні домовленості для закріплення результатів зустрічей.

Як відомо, "Антонов" потрапив у скандал через співпрацю з Росією. На підприємстві заявили, що планують виконати певні роботи для російської авіакомпанії "Волга−Днєпр".

Читайте також: "Антонов" представив на авіавиставці у Дубаї два літаки

Українська правда

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Теми: авіаРосіяпромисловість
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