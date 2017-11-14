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Мільйони "Стіни" Яценюка без конкурсу віддали фіктивним фірмам - ЗМІ

Вівторок, 14 листопада 2017, 12:16

Державна прикордонна служба України обрала без конкурсу підрядників для проекту "Стіна".

Про це йдеться у сюжеті "Наші гроші" проекту Bihus.info.

Вказується, що всього, за даними ДПСУ, на проект "Стіна" витрачено 680 млн грн.

"Генеральних підрядників із будівництва "Стіни" ДПСУ обрала без конкурсних процедур у закритому режимі. У службі не змогли пояснити причини обрання нинішніх підрядників. Основним критерієм при відборі генпідрядників проекту була наявність дозволів по будівництву військових об`єктів", - йдеться у розслідуванні.

"За версією прикордонників такий допуск має надаватися СБУ. Водночас СБУ повідомила - дозволи фірмам, які працюють над проектом "Стіна" не передбачені", - повідомляють журналісти.

Зазначається, що над інженерно-технічним облаштуванням кордонів працює 13 генпідрядників. Серед них 2 державних автодори, та 11 - приватних компаній.

 

Також у розслідуванні вказується, що найбільші генпідряди отримали харківські компанії. Зокрема "Скорпіон-РП", "Констракшн груп інтернешенал", "Будцентр Вітязь".

Як відомо, Національне антикорупційне бюро розкрило схему розтрати державних грошей і затримало перших фігурантів справи. За версією слідства, внаслідок злочинних дій інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16 млн грн.

Читайте більше у статті: Корупційні дірки в "Стіні Яценюка".

Теми: Яценюккордон
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