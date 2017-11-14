Миллионы "Стены" Яценюка без конкурса отдали фиктивным фирмам - СМИ

Государственная пограничная службы Украины избрала без конкурса подрядчиков для проекта "Стена".



Об этом говорится в сюжете "Наши гроши" проекта Bihus.info.



Указывается, что всего, по данным ГНСУ, на проект "Стена" потрачено 680 млн грн.



"Генеральных подрядчиков по строительству "Стены" ГПСУ выбрала без конкурсных процедур в закрытом режиме. В службе не смогли объяснить причины избрания нынешних подрядчиков. Основным критерием при отборе генподрядчиков проекта было наличие разрешений по строительству военных объектов", - говорится в расследовании.



"По версии пограничников такой допуск должен предоставляться СБУ. В то же время СБУ сообщила - разрешения фирмам, которые работают над проектом "Стена" не предусмотрены", - сообщают журналисты.



Отмечается, что над инженерно-техническим обустройством границ работает 13 генподрядчиков. Среди них 2 государственных автодоры, и 11 - частных компаний.





Также в расследовании указывается, что крупнейшие генподряды получили харьковские компании. В частности "Скорпион-РП", "Констракшн групп Интернешенал", "Стройцентр Витязь".



Как известно, Национальное антикоррупционное бюро раскрыло схему растраты государственных денег и задержало первых фигурантов дела. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн.



Читайте больше в статье: Коррупционные дыры в "Стене Яценюка".