Міноборони РФ упіймали на фейку: замість фото показали кадри з гри

Міністерство оборони Росії використало як докази співпраці США з ІДІЛ кадри з комп'ютерної гри, видавши їх з фотографії.

Фейк помітив і розповів про нього у Twitter відомий британський журналіст і блогер Еліот Хіггінс.

У вівторок російське оборонне відомство розмістило в соцмережі пост із твердженням, що в його розпорядження надійшло "незаперечне підтвердження" забезпечення Сполученими Штатами прикриття боєздатних загонів ІДІЛ для використання їх у просуванні американських інтересів на Близькому Сході.

Під постом МО опублікувало нібито фотографії, що це доводять.

Після того, як стало зрозуміло, що російські військові попалися на фейку, Міноборони видалило скандальний пост з Twitter.

Але "Українська правда" встигла зробити його скрін-шот.

"Міноборони Росії використовує кадри з комп'ютерних ігор як доказ того, що США співпрацює з ІДІЛ", - коментує пост Хіггінс і дає посилання на відео, яке ще в 2015 році розмістив на своєму каналі розробник відеоігор Byte Conveyor Studios і з якого були взяті зображення.

The @mod_russia uses images from a computer game as evidence the US is working with ISIS https://t.co/8uv2vbEHeQ pic.twitter.com/EvqP1Id5pR