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Минобороны РФ попалось на фейке: вместо фото показали кадры из игры

Вторник, 14 ноября 2017, 12:57
Минобороны РФ попалось на фейке: вместо фото показали кадры из игры

Министерство обороны России использовало в качестве доказательств сотрудничества США с ИГИЛ кадры из компьютерной игры, выдав их из фотографии.

Фейк заметил и рассказал о нем в Twitter известный британский журналист и блогер Элиот Хиггинс.

Во вторник российское оборонное ведомство разместило в соцсети пост с утверждением, что в его распоряжение поступило "неоспоримое подтверждение" обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ для использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке.

Под постом МО опубликовало якобы доказывающие это фотографии.

После того, как стало ясно, что российские военные попались на фейке, Минобороны удалило скандальный пост из Twitter.

Но "Украинская правда" успела сделать его скрин-шот.

 

"Минобороны России использует кадры из компьютерных игр как доказательство того, что США сотрудничает с ИГИЛ", - реагирует на пост Хиггинс и дает ссылку на видео, которое еще в 2015 году разместил на своем канале разработчик видеоигр Byte Conveyor Studios и из которого были взяты изображения.

"Это лучшее доказательство того, что Минобороны России лжецы. Они взяли скрин-шоты из видеоигры и заявили, что это кадры, сделанные в определенном месте и в определенное время", - добавляет он.

По словам журналиста, около миллиона людей заметили эту подмену.

Хиггинс отметил, что Россия, которая ранее обвиняла США в якобы использовании фейков из видеоигр, на самом деле сама прибегает к таким подделкам.

Кроме того, по словам блогера, Минобороны России демонстрирует в своем посте фотографии, снятые в Ираке в 2016 году, и выдает их за снимки, сделанные на прошлой неделе.

"Еще больше сфальсифицированных в МО РФ "неопровержимых доказательств". Кадры из Ирака, сделанные в 2016 году, они подают как фото с прошлой недели", - пишет он.

Внизу запись, российскую ведомство использовало для подделки. Это видео министерства обороны Ирака о работе иракской авиации по боевикам ИГИЛ вблизи Эль-Фаллуджа в июне 2016 года.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: РосcияМинобороныСША
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