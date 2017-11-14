Бойовики продовжують обстріли, поранено бійця – штаб АТО

Ситуація у районі проведення антитерористичної операції залишається складною, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я на всій лінії зіткнення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 14 листопада.

Зазначається, що в порівнянні з попереднім днем кількість ворожих збройних провокацій зменшилася.

Станом на вечір вівторка бойовики 6 разів обстріляли опорні пункти Збройних Сил України. У половині випадків противник застосовував міномети різних калібрів, зазначають у штабі.

На луганському напрямку вдосвіта ворог обстріляв із 82-мм мінометів та озброєння БМП наші підрозділи у районі Зайцевого. Також, зранку, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі 120-мм міномету по оборонцях Новолуганська. А з 82-мм – по наших укріпленнях поблизу Новотошківського.

На донецькому напрямку, на різних ділянках фронту, противник активно застосовував увесь спектр піхотного озброєння. Під обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапили захисники Широкиного, а з гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї були обстріляні українські позиції поблизу Мар’їнки.

"Зважаючи на те, що ворожий вогонь був досить щільним, майже на кожен обстріл військовослужбовці Збройних Сил України відповідали агресору прицільним вогнем", – зазначають у штабі.

Повідомляється, що в результаті ворожих обстрілів один український воїн зазнав поранення. Йому була надана невідкладна медична допомога, після чого він був оперативно доставлений до військової медичної установи. Загрози його життю не має.