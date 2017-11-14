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Боевики продолжают обстрелы, ранен боец – штаб АТО

Вторник, 14 ноября 2017, 17:17

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается сложной, российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие на всей линии соприкосновения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 14 ноября.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим днем ​​количество вражеских вооруженных провокаций уменьшилось.

По состоянию на вечер вторника боевики 6 раз обстреляли опорные пункты Вооруженных Сил Украины. В половине случаев противник применял минометы различных калибров, отмечают в штабе.

На луганском направлении рассвете враг обстрелял из 82-мм минометов и вооружения БМП наши подразделения в районе Зайцевого. Также, утром, российско-оккупационные войска открывали огонь из 120-мм миномета по защитникам Новолуганского. А из 82-мм – по нашим укреплениям вблизи Новотошковского.

На донецком направлении, на разных участках фронта, противник активно применял весь спектр пехотного вооружения. Под обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали защитники Широкино, а из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции вблизи Марьинки.

"Учитывая то, что вражеский огонь был достаточно плотным, почти на каждый обстрел военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору прицельным огнем", - отмечают в штабе.

Сообщается, что в результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранение. Ему была оказана неотложная медицинская помощь, после чего он был оперативно доставлен в военное медицинское учреждения. Угрозы его жизни нет.

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Темы: АТО
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