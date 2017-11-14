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Житлові квартали в АТО обстрілюють із забороненої зброї – Bellingcat

Вівторок, 14 листопада 2017, 18:17

Житлові квартали в зоні АТО продовжують обстрілювати із важкої зброї, яка заборонена Мінськими угодами, попри "шкільне перемир’я".

Про це йдеться у новому розслідуванні Bellingcat.

"Як @DFRLab неодноразово повідомляла, у багатьох випадках збиток житловим районам і пожежі, ймовірно, пов'язані з обстрілами бойових позицій в цьому районі. Іншими словами, атаки, що завдають шкоди майну і здоров'ю мирних жителів, рідко націлені на них навмисно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найчастіше на кордонах двох вогнів виявляється найважливіша інфраструктура, житлові будинки та інші цивільні об'єкти, оскільки невибіркова важка зброя, заборонена Мінськими угодами, потрапляє не тільки по бойовим позиціям. Навіть якщо оператори такої зброї не мають наміру завдати шкоди житловим районам, невибірковість такої важкої зброї практично не дозволяє уникнути супутнього збитку.

У розслідування навели приклади, в яких показали, як на лінії зіткнення розташовані бойові позиції та появу важкого озброєння за допомогою історичних знімків Google Earth, зокрема "Градів".

У Bellingcat додають, що ця артилерійська система завдає значної шкоди різним районам, вражаючи не тільки конкретні цілі. Обстріли з "Градів" часто призводять до супутнього збитку цивільній інфраструктурі. Саме через це "Гради" увійшли до списку забороненої "Мінськом" зброї.

В оприлюдненому дослідженні розповіли про жителів непідконтрольного Україні населеного пункту Пікузи (раніше Коминтерново) в Донецькій області. Вони передали СММ ОБСЄ лист, адресований також Новоазовській районній адміністрації, ООН і Міжнародному комітету Червоного Хреста, в якому розповіли про труднощі, з якими стикаються мирні жителі.

Жителі Пікузів попросили негайно вивести бійців і озброєння з околиць їхнього села.

 

Крім того, СММ ОБСЄ повідомила про значні пошкодження житлових районів, зокрема готелів, газопроводу та житлових будинків в неконтрольованому українською владою місті Докучаєвськ Донецької області. За оцінкою СММ, пошкодження були нанесені вогнем 30-міліметрової гармати бойової машини піхоти БМП-2 із західного і південного напрямків.

 

Також з 30 вересня по 3 жовтня в результаті боїв були пошкоджені житлові будівлі в Донецьку. Бойовики ОРДО повідомили про поранення одного мирного жителя.

В Bellingcat ще розповіли про інциденти в Мар'їнці та Зайцевому, внаслідок якого був поранений мирний житель.

"Навіть у відносно спокійний час, наприклад під час триваючого "шкільного перемир'я", мирні жителі все одно відчувають на собі наслідки артилерійських перестрілок між контрольованими і неконтрольованими Україною районами Донбасу", - підсумовують розслідувачі.

Теми: ДонбасАТОвійнаРосія
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