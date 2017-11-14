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Жилые кварталы в АТО обстреливают из запрещенного оружия - Bellingcat

Вторник, 14 ноября 2017, 18:17

Жилые кварталы в зоне АТО продолжают обстреливать из тяжелых вооружений, которые запрещены Минскими соглашениями, несмотря на "школьное перемирие".

Об этом говорится в новом расследовании Bellingcat.

"Как @DFRLab неоднократно сообщала, во многих случаях ущерб жилым районам и пожары, вероятно, связаны с обстрелами боевых позиций в этом районе. Иными словами, атаки, наносящие ущерб имуществу и здоровью мирных жителей, редко нацелены на них намеренно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего на границах двух огней оказывается важнейшая инфраструктура, жилые дома и другие гражданские объекты, поскольку неизбирательное тяжелое оружие, запрещенное Минскими соглашениями, попадает не только по боевым позициям. Даже если операторы такого оружия не намерены нанести вред жилым районам, неизбирательность такого тяжелого оружия практически не позволяет избежать сопутствующего ущерба.

В расследовании привели примеры, в которых показали, как на линии соприкосновения расположены боевые позиции и появление тяжелого вооружения с помощью исторических снимков Google Earth, в частности "Градов".

В Bellingcat добавляют, что эта артиллерийская система наносит значительный ущерб разным районам, поражая не только конкретные цели. Обстрелы из "Градов" часто приводят к сопутствующему ущербу гражданской инфраструктуре. Именно поэтому "Грады" вошли в список запрещенного "Минском" оружия.

В обнародованном исследовании рассказали о жителях неподконтрольного Украины населенного пункта Пикузы (ранее Коминтерново) в Донецкой области. Они передали СММ ОБСЕ письмо, адресованное также Новоазовской районной администрации, ООН и Международному комитету Красного Креста, в котором рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются мирные жители.

Жители Пикуз попросили немедленно вывести бойцов и вооружение из окрестностей их деревни.

 

Кроме того, СММ ОБСЕ сообщила о значительных повреждениях жилых районов, в частности гостиниц, газопровода и жилых домов в неконтролируемом украинской властью городе Докучаевск Донецкой области. По оценке СММ, повреждения были нанесены огнем 30-миллиметровой пушки боевой машины пехоты БМП-2 из западного и южного направлений.

 

Также с 30 сентября по 3 октября в результате боев были повреждены жилые здания в Донецке. Боевики ОРДО сообщили о ранении одного мирного жителя.

В Bellingcat еще рассказали об инцидентах в Марьинке и Зайцево, в результате которых был ранен мирный житель.

"Даже в относительно спокойное время, например во время продолжающегося "школьного перемирия", мирные жители все равно ощущают на себе последствия артиллерийских перестрелок между контролируемыми и неконтролируемыми Украины районами Донбасса", - заключают расследователи.

Темы: ДонбассАТОвойнаРосcия
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