У Києві не знайшли вибухівку на залізничному вокзалі
Вівторок, 14 листопада 2017, 20:31
Поліція не виявила жодних вибухонебезпечних предметів на території залізничного вокзалу у Києві.
Про це повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".
"Наразі вокзал працює у звичному режимі, його роботу відновили о 20:45", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, ввечері 14 листопада поліція отримала три анонімні повідомлення про замінування – лікарні, ТЦ "Гуліверу" та центрального залізничного вокзалу. Пізніше правоохоронці повідомили, що не знайшли вибухівку у лікарні та "Гулівері".