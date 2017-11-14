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У США невідомий розстріляв людей, 5 загинули, 2 поранені

Вівторок, 14 листопада 2017, 21:09
У США невідомий розстріляв людей, 5 загинули, 2 поранені

У США на півночі Каліфорнії невідомий вчинив стрілянину, внаслідок якої загинули п'ятеро людей і ще двоє дітей отримали поранення.

Про це повідомляє AP.

Заступник шерифа округу Техама Філ Джонстон розповів, що стрілок випадково підбирав цілі. У поліції нарахували сім місць розстрілу і там припускають, що кількість жертв і поранених може збільшитися.

Зазначається, що правоохоронці застрелили стрілка. За словами американських ЗМІ, нападника звали Кевін. Його сусід розповів, що він погрожував йому та викрав його машину.

Заступник шерифа Джонстон сказав, що невідомий застрелив одну дитину у школі, іншу – в машині, яка їхала повз нього. Також він ранив жінку, яка перебувала разом із загиблою дитиною у авто.

На місці розстрілу слідчі знайшли напівавтоматичну гвинтівку та дві рушниці.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАполіція
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