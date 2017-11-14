В США неизвестный расстрелял людей, 5 погибли, 2 ранены

В США на севере Калифорнии неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погибли пять человек и еще двое детей получили ранения.

Об этом сообщает AP.

Заместитель шерифа округа Техама Фил Джонстон рассказал, что стрелок случайно подбирал цели. В полиции насчитали семь мест расстрела и там предполагают, что количество жертв и раненых может увеличиться.

Отмечается, что правоохранители застрелили стрелка. По словам американских СМИ, нападающего звали Кевин. Его сосед рассказал, что он угрожал ему и похитил его машину.

Заместитель шерифа Джонстон сказал, что неизвестный застрелил одного ребенка в школе, другого - в машине, которая ехала мимо. Также он ранил женщину, которая находилась вместе с погибшим ребенком в авто.

На месте расстрела следователи нашли полуавтоматическую винтовку и два ружья.