Боевики обстреляли "Градами" поселок в Донецкой области

На Донбассе боевики, применяя РСЗО "Град" и минометы, обстреляли Бахмутку, один из снарядов уничтожил дом мирных жителей.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной ВГА Павел Жебривский.

"Только что в Бахмутке орки попали в жилой дом, в котором находилось супружеская пара - мужчина и женщина. К счастью, люди остались живы, однако полдома как не было", - написал он в facebook.

Ссылаясь на информацию председателя ВГА Зайцевого Владимира Веселкина, Жебривский сообщил, что обстрел начался около 19:30 со стороны оккупированной боевиками Горловки.

"Жители Горловки пишут мне, что боевики стреляют из "Градов" из шахты "Кочегарка", - отмечает Веселкин. - Потом подключились минометы. На данный момент Бахмутка и Жованка без электричества. Обстрел продолжается ", - говорится в сообщении.