Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму назвали неможливим візит інспекторів із США

Середа, 15 листопада 2017, 08:30

В анексованому Росією Криму назвали неможливим візит до Криму військових інспекторів із США, анонсований владою України.

Про це заявив РИА Новости так званий "віце-прем'єр кримського уряду" Георгій Мурадов.

"Це маячня від безвиході. Звісно, ніхто не приїжджав і приїжджати не буде. Це неможливо просто-напросто", – заявив він.

"А всі, хто хоче подивитися на сьогоднішній Крим, – через російську територію можуть приїжджати, наші двері завжди відкрито", – додав Мурадов.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України анонсував на 13 листопада візит інспекційної групи зі США, до складу якої також включено представників Данії та Канади, з метою моніторингу військово-політичної ситуації в центральному і південно-східному регіонах.

У програму візиту нібито було включено відвідування території Криму.

Теми: КримСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
У Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей
Зеленський: Кримський міст – ціль, яку треба нейтралізувати
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: