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В Крыму назвали невозможным визит инспекторов из США

Среда, 15 ноября 2017, 08:30

В аннексированном Россией Крыму назвали невозможным визит в Крым военных инспекторов из США, анонсированный властями Украины.

Об этом заявил РИА Новости так называемый "вице-премьер крымского правительства" Георгий Мурадов.

"Это бред от безысходности. Конечно, никто не приезжал и приезжать не будет. Это невозможно просто-напросто", – заявил он.

"А все, кто хочет посмотреть на сегодняшний Крым, – через российскую территорию могут приезжать, наши двери всегда открыты", – добавил Мурадов.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины анонсировал на 13 ноября визит инспекционной группы из США, в состав которой также включены представители Дании и Канады, с целью мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах.

В программу визита якобы было включено посещение территории Крыма.

Темы: КрымСША
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