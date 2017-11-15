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Ляшко "серед ночі" годину дискутував з Гройсманом

Середа, 15 листопада 2017, 09:19

Лідер парламентської фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко заявляє, що пізно ввечері говорив з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом про збільшення мінімальної зарплати у проекті бюджету на 2018 рік.

Про це він сказав напередодні засідання Верховної Ради.

"У мене вчора була дискусія – після голосування по бюджету, десь об 11 ночі – з прем’єр-міністром Гройсманом. Ми обговорювали питання зарплати. 3700 гривень мінімальна, яка ставиться у проекті бюджету на наступний рік, – це дуже погана зарплата, бо вона низька", - сказав Ляшко в ефірі "112 Україна".

Він додав, що його фракція наполягає, щоб мінімальна зарплата була "хоча б 5 тисяч на місяць".

"Ми годину з прем’єр-міністром учора вночі дискутували, і я сподіваюся, що ми знайдемо компромісне рішення, яке дасть можливість переглянути зарплату і збільшити її", - сказав Ляшко.

На питання, чи голосуватиме його фракція за проект бюджету у другому читанні, якщо їх пропозиції не врахують, Ляшко сказав:

"Я сподіваюся, що він підтримає наші аргументи. А де взяти гроші? – прем’єр питає мене. По ідеї, я мав би в його питати, де брати гроші. Де взяти гроші? – читайте наші пропозиції. Ми пропонуємо низку законопроектів, спрямованих на розвиток економіки", - підсумував Ляшко.

Як відомо, 14 листопада Верховна рада підтримала в першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік.

Ірина Балачук, УП
Теми: Ляшко Олегбюджет
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