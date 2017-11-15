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Парубій ініціює законопроект про відповідальність за зберігання зброї

Середа, 15 листопада 2017, 10:06

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій ініціює напрацювання спільного законопроекту про підвищення відповідальності за зберігання зброї.

Про це він заявив на засіданні парламенту 15 листопада, реагуючи на виступи депутатів.

Коментуючи слова радикала Андрія Лозового про те, що через відсутність комплексної програми соціалізації бійців, у Рівному ветеран АТО кинув гранату у правоохоронця у результаті побутового конфлікту, Парубій сказав:

"Я вважаю, що ми повинні підготувати спільний законопроект про підвищення відповідальності за те, що люди зберігають зброю, в тому числі і гранати".

"І я думаю, що цей спільний законопроект має бути прийнятий, щоб рівень відповідальності був настільки високий, щоб ми цю тенденцію, яка є в країні, могли зупинити", - додав спікер.

У свою чергу Лозовий наполягав на необхідності негайного запровадження "серйозної державно підтримки ветеранів і програми соціалізації бійців", щоб допомогти працевлаштувати і підтримати бійців, подолати так званий "в'єтнамський синдром" і знизити рівень криміногенної ситуації.

Як відомо, в Україні почастішали випадки зберігання, а також застосування гранат та інших боєприпасів на мирній території у конфліктних ситуаціях чи просто з необережності.

Правоохоронці мало не щоденно звітують про вилучення зброї у мирного населення, також почастішали повідомленні про загиблих чи постраждалих внаслідок не обережного поводження з гранатами.     

Ірина Балачук, УП
Теми: Парубійзброязаконодавство
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