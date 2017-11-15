Новак: Вірю, що вже менше людей кажуть "я ненавиджу Укравтодор"

Укравтодор планує за кілька років поєднати якісними дорогами усі регіональні центри країни.

Про це сказав виконуючий обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, звітуючи на засіданні Кабінету міністрів 15 листопада.

"Пройшов рік з того дня, коли я вперше звертався до вас із цієї трибуни, коли ви мене запросили керувати державним агентством автомобільних доріг. Дякую за довіру і цей виклик, сподіваюся, що перші результати нашої роботи є позитивними", – сказав Новак.

"Звичайно, не все вдалося зробити, але вірю, що вже менше людей кажуть "я ненавиджу Укравтодор", – додав він.

Новак зазначив, що до кінця сезону його відомство планує відремонтувати близько 2 тисяч кілометрів доріг.

"Якби я був демагогом, то міг би сказати, що за один цей рік було відремонтовано у 20 разів більше ніж 3 роки тому. Але я скажу лише, що ми в рази збільшили обсяг ремонту доріг.

За словами Новака, передусім Укравтодор змінив саму філософію ремонту доріг: з безсистемного – на роботу за маршрутним принципом.

"Плануємо, щоби за 3-5 років у країні з'явилася мережа доріг 1 та 2-ї категорії, яка з'єднає якісними дорогами усі регіональні центри країни", – зазначив чиновник.

Новак зазначив, що не менш важливим напрямком є безпека на дорогах.

"Щиро дякую уряду за рішення того тижня щодо зменшення ліміту швидкості у населених пунктах до 50 кілометрів на годину. Хочу наголосити відремонтовані дороги без інфраструктури безпеки, без жорстких штрафів за порушення, без покращення поведінки на дорогах може означати збільшення смертності на дорогах", – сказав також керівник Укравтодору.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман подякував Новаку за роботу та прогрес у вивченні української мови.

"В першу чергу дякую за прекрасну українську мову. Ми пам'ятаємо перший виступ і розбиті дороги. Рік пройшов, якісних доріг стає все більше", – сказав він.

Як відомо, на засіданні 10 листопада Кабінет міністрів затвердив для подання на розгляд Верховної Ради низку законодавчих ініціатив, що мають посилити покарання за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомлялось, на пленарному засіданні Верховної Ради 15 листопада заступник голови парламенту Оксана Сироїд змусила нардепа від партії "Наш край" Антона Кіссе виступати українською мовою.