Уряд підготував посилення покарань для порушників ПДР
Кабінет міністрів підготував для подання на розгляд Верховної Ради низку законодавчих ініціатив, що мають посилити покарання за порушення правил дорожнього руху.
Про це йшлося на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю.
По-перше, Кабмін пропонує посилити кримінальну відповідальність п'яних водіїв, які стали винуватцями ДТП з жертвами.
За таке порушення, якщо воно спричинило середні тілесні ушкодження, хочуть саджати на строк до 3 років з позбавленням права керування на 3-5 років, у разі тяжких ушкоджень або загибелі - на 7-12 років з позбавленням права керування на 5-10 років.
Також у запропонованих змінах до законодавства міститься пропозиція збільшити штраф за перевищення на 50 км/год максимально дозволеної швидкості з 510 до 3 400 гривень.
Крім того, за керування машиною без водійського посвідчення пропонується збільшити штраф з 510 грн до 10 200 грн, а при повторному такому правопорушенні – до 40 800.
Також пропонується видавати перше посвідчення водія не на 30 років, як зараз, а на 2 роки. І якщо протягом цього терміну водій робить не більше 2 порушень, то після нього він вже отримує права на 30 років.
Кабінет міністрів погодив ці проекти законів, але доручив МВС протягом 3 днів доробити їх з урахуванням пропозицій, які були озвучені на засіданні.
Кабмін розраховує, що парламент розгляне ці пропозиції вже наступного пленарного тижня, 14-17 листопада.
#Кабмін погодив посилення покарання за порушення правил дорожнього руху 👉🏼 https://t.co/5outcAOLaN#новини #МВС pic.twitter.com/4y4bqmqy7W— МВС України (@MVS_UA) November 10, 2017
Як повідомлялося, уряд почав розробляти більш жорстку систему контролю поведінки водіїв на дорогах після того, як у Харкові сталася жахлива ДТП, в якій загинули 6 осіб.
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Євген Кізілов, УП