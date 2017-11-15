Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура розслідує усі факти, викладені в резолюції ООН щодо Криму

Середа, 15 листопада 2017, 11:12

Прокуратура Криму відкрила кримінальні провадження за усіма фактами, що згадуються в резолюції про порушення прав людини на окупованому Росією півострові.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури регіону із посиланням на слова її голови Гюндуза Мамедова.

Він перерахував порушення, яких стосуються справи:

- порушення прав людини;

- примусове переселення;

- незаконне відчуження приватної власності;

- незаконне встановлення РФ своїх законів на території Криму;

- оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборона його діяльності;

- обмеження права на освіту українською і кримськотатарською мовами;

- заборона діяльності окремих культурних та релігійних установ, правозахисних організацій та засобів масової інформації;

- незаконні затримання та винесення вироків.

"Не зважаючи на неможливість проведення слідчих дій безпосередньо на території півострову, правоохоронними органами Криму активно проводиться розслідування, збираються докази, у тому числі і для подальшої передачі їх для розгляду у міжнародних судових інстанціях", - зазначив Мамедов.

Він додав, що перше інформаційне повідомлення про незаконне привласнення майна на півострові, яке прокуратура готувала спільно з неурядовими правозахисними громадськими організаціями, готове для скерування до Міжнародного кримінального суду.

Як відомо, 14 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію з прав людини щодо анексованого Криму.

Документ, зокрема, закликає Росію повністю і негайно виконати постанову Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року про тимчасові заходи у справі, що стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації).

Українська правда
Теми: Кримпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: