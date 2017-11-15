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НАБУ не насторожило дороге авто глави департаменту Кононенка-Грановського

Середа, 15 листопада 2017, 13:13

Національне антикорупційне бюро не виявило порушень у декларації начальника економічного департаменту Генеральної прокуратури Володимира Гуцуляка.

Таку відповідь надали в НАБУ на заяву проекту "Марлін" про можливі недостовірні відомості в декларації прокурора.

"На цей час не встановлено фактичних даних, які б могли свідчити про подання Гуцуляком В.К. завідомо недостовірних відомостей у декларації, які відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", – зазначили в бюро.

Тому у відомстві не мають підстав для відкриття кримінального провадження.

 
 

Департамент ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки називають у народі "департаментом Кононенка-Грановського".

У вересні журналісти програми "Схеми" повідомили, що Гуцуляк живе у будинку і користується дорогим авто, записаними на друзів, родичів і родичів фігуранта справи, яку розслідував його департамент.

Так, дружина Гуцуляка їздить на Toyota RAV4, яка оформлена на тестя екс-голови правління компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського.

Самого Семінського викрадали більш ніж на три роки, і цей факт розслідував слідчий Дмитро Сус, який працював у департаменті Гуцуляка.

При цьому Гуцуляк казав, що сплатив 800 тисяч гривень за придбання автівки, а оформили її на співробітника автосалону, щоб отримати знижку у близько 10%. Що це тесть фігуранта справи, Гуцуляк нібито не знав.

Чому не зазначив у декларації витрату на авто близько 30 тисяч доларів, чиновник ГПУ пояснював так: "Порядок складання декларацій не передбачає – раз, і я не вважав за потрібне це робити, оскільки я показав користування автомобілем і показав його вартість".

Теми: деклараціїГенпрокуратураНАБУ
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