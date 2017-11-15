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НАБУ не насторожило дорогое авто главы департамента Кононенко-Грановского

Среда, 15 ноября 2017, 13:13

Национальное антикоррупционное бюро не обнаружило нарушений в декларации начальника экономического департамента Генеральной прокуратуры Владимира Гуцуляка.

Такой ответ дали в НАБУ на заявление проекта "Марлин" о возможных недостоверных сведениях в декларации прокурора.

"В настоящее время не установлено фактических данных, которые могли бы свидетельствовать о представлении Гуцуляком В.К. заведомо недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", – отметили в бюро.

Поэтому у ведомства нет оснований для открытия уголовного производства.

 
 

Департамент ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики называют в народе "департаментом Кононенко-Грановского".

В сентябре журналисты программы "Схемы" сообщили, что Гуцуляк живет в доме и пользуется дорогим авто, записанными на друзей, родственников и родственников фигуранта дела, которое расследовал его департамент.

Так, жена Гуцуляка ездит на Toyota RAV4, которая оформлена на тестя экс-главы правления компании "Нафтогазвидобування" Олега Семинского.

Самого Семинского похищали более чем на три года, и этот факт расследовал следователь Дмитрий Сус, который работал в департаменте Гуцуляка.

При этом Гуцуляк говорил, что заплатил 800 тысяч гривен за приобретение автомобиля, а оформили его на сотрудника автосалона, чтобы получить скидку в порядка 10%. Что это тесть фигуранта дела, Гуцуляк якобы не знал.

Почему не указал в декларации расход на авто около 30 тысяч долларов, чиновник ГПУ объяснял так: "Порядок составления декларации не предусматривает – раз, и я не считал нужным это делать, поскольку я показал пользование автомобилем и показал его стоимость".

Темы: декларацииГенпрокуратураНАБУ
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