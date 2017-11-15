Суд отказал в возмещении сыну Януковича 1,6 млрд гривен

Печерский райсуд Киева оставил без удовлетворения исковые требования Александра Януковича к Нацбанку Украины о возмещении убытков в размере 1.6 млрд. грн.



Об этом говорится в сообщении НБУ в среду.



Указывается, что Янукович в августе 2017 обратился с иском к НБУ с требованиями о возмещении убытков, в связи с выводом с рынка ПАО "Всеукраинский банк развития", акционером которого он является.



"По результатам рассмотрения суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска", - пишет НБУ.



Как известно, в январе 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность принятия Национальным банком Украины постановления "Об отнесении Публичного акционерного общества "Всеукраинский банк развития" в категорию неплатежеспособных" от 27 ноября 2014 № 743.



В 2014 году НБУ принял такое решение "целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка".