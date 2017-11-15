У ГПУ пояснили, чому приходили з обшуком до журналістки

Генеральна прокуратура заявляє, що обшук за місцем проживання співробітника територіального органу Державної фіскальної служби не пов'язаний з професійною діяльністю його родички.

Про це йдеться у коментарі, оприлюдненому 15 листопада прес-службою ГПУ.

У ГПУ зазначають, що розслідують кримінальне провадження за фактами розтрати вилученого майна шляхом зловживання службовими повноваженнями службовими особами територіальних органів Державної фіскальної служби України, за попередньою змовою зі службовими особами одного із товариств.



За даними ГПУ, мова йде про "умисне невиконання судового рішення, яке набрало законної сили, щодо повернення юридичній особі належного їй майна, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам вказаної особи, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України".

"На підставі ухвали слідчого судді від 24.10.2017 слідчим Головного слідчого управління Генпрокуратури в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться обшук за місцем проживання співробітника територіального органу ДФС України у квартирі за адресою м. Київ, вул. М. Донця 2а", – йдеться у повідомленні ГПУ.

Там підтверджують, що вказане приміщення "належить на праві власності громадянці України, яка працює в одному із українських ЗМІ".

"Слід зазначити, що вказане кримінальне провадження не стосується фактичного власника квартири, а також питань її професійної діяльності", – наголошують правоохоронці.

Раніше 15 листопада журналістка та заступник головного редактора "Українського радіо" Світлана Мялик повідомила "Українській правді", що Генпрокуратура разом із СБУ проводить обшук у її квартирі.

За її словами, у квартирі шукають флешки, телефони, ноутбуки та інші носії інформації.

Журналістка зазначила, що не розуміє, чому в неї обшукують квартиру, але пов'язує це зі своєю журналістською діяльністю.

Речниця СБУ Олена Гітлянська в коментарі "Українській правді" заявила, що обшук проходить не у журналістки, а у її брата.