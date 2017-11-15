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В ГПУ пояснили, почему приходили к журналистке с обыском

Среда, 15 ноября 2017, 15:30

Генеральная прокуратура заявляет, что обыск по месту жительства сотрудника территориального органа Государственной фискальной службы не связан с профессиональной деятельностью его родственницы.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном 15 ноября пресс-службой ГПУ.

В ГПУ отмечают, что расследуют уголовное производство по фактам растраты изъятого имущества путем злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами территориальных органов Государственной фискальной службы Украины, по предварительному сговору со служебными лицами одного из обществ.

По данным ГПУ, речь идет об "умышленном невыполнении судебного решения, вступившего в законную силу, по возврату лицу принадлежащего ему имущества, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам указанного лица по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 , ч. 3 ст. 382 УК Украины".

"На основании постановления следственного судьи от 24.10.2017 следователем Главного следственного управления Генпрокуратуры в ходе проведения досудебного расследования в указанном уголовном производстве проводится обыск по месту жительства сотрудника территориального органа ГФС Украины в квартире по адресу г. Киев, ул. М. Донца 2а", - говорится в сообщении ГПУ.

Там подтверждают, что указанное помещение "принадлежит на праве собственности гражданке Украины, которая работает в одном из украинских СМИ".

"Следует отметить, что указанное уголовное производство не касается фактического владельца квартиры, а также вопросов ее профессиональной деятельности", – заявляют правоохранители.

Ранее 15 ноября журналистка и заместитель главного редактора "Украинского радио" Светлана Мялик сообщила "Украинской правде", что Генпрокуратура вместе с СБУ проводит обыск в ее квартире.
По ее словам, в квартире ищут флешки, телефоны, ноутбуки и другие носители информации.

Журналистка отметила, что не понимает, почему у нее обыскивают квартиру, но связывает это со своей журналистской деятельностью.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде" заявила, что обыск проходит не у журналистки, а у ее брата.

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Темы: ГенпрокуратураСБУФискальная службаСМИ
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