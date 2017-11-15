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Масштабна ДТП у Києві: зіштовхнулися 4 авто, є постраждалі

Середа, 15 листопада 2017, 19:56
Масштабна ДТП у Києві: зіштовхнулися 4 авто, є постраждалі

У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі при заїзді на вулицю Чорновола зіштовхнулися чотири автомобіля.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

"Попередньо, водій автомобіля Mitsubishi різко вивернув з другого ряду, вдарив автомобіль Sкoda, далі виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Mitsubishi Lancer і Nissan. Постраждали дві людини, серед них вагітна жінка", - йдеться в повідомленні.

Обидва постраждалих госпіталізовані. На місці ДТП працювали чотири машини швидкої допомоги. Крім того, там перебувають патрульна поліція та слідчо-оперативно група.

Внаслідок аварії утворився величезний затор в обидва боки. Водіїв просять за можливості об'їжджати.

 
 
 

Теми: КиївДТП
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