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Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись 4 авто, есть пострадавшие

Среда, 15 ноября 2017, 19:56
Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись 4 авто, есть пострадавшие

В Киеве на Воздухофлотском путепроводе при заезде на улицу Чорновола столкнулись четыре автомобиля.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Предварительно, водитель автомобиля Mitsubishi резко вывернул со второго ряда, ударил автомобиль Sкoda, далее выехал на полосу встречного движения и врезался в Mitsubishi Lancer и Nissan. Пострадали два человека, среди них беременная женщина", - говорится в сообщении.

Оба пострадавших госпитализированы. На месте ДТП работали четыре машины скорой помощи. Кроме того, там находятся патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

В результате аварии образовалась огромная пробка в обе стороны. Водителей просят по возможности объезжать.

 
 
 

Темы: КиевДТП
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